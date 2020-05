Déconfinement : que faire le 11 mai ?

À partir du 11 mai, la plupart des Français aura enfin le droit de ressortir un peu de chez eux. Un début de liberté qui leur permettra de retrouver goût à la lecture en se rendant par exemple dans certaines librairies rouvertes. Pour autant, la plupart des musées risquent de garder leurs portes fermées. Sinon, ils ouvriront mais avec des conditions drastiques pour être sûr de ne pas favoriser la propagation du coronavirus.

Une reprise de l’activité sportive limitée

Ce début de déconfinement pourra permettre à une partie de la population de reprendre une activité physique qui se retrouvait mise entre parenthèses par certains. Si la course à pied et le cyclisme seront autorisés, dans le cas où le sportif respecte les 10 mètres de distances de sécurité, les sports collectifs resteront encore interdits. Pour pratiquer le tennis, certains joueurs devront marquer leurs initiales sur leurs balles afin de ne pas les mélanger avec celles d’autres joueurs et ainsi risquer une contamination au virus.

