Déconfinement : où pourra-t-on voyager cet été ?

La Commission européenne plaide pour une réouverture des frontières entre l’Europe et le reste du monde au 1er juillet. Cela veut-il dire, cependant, que les frontières vont rouvrir dès cette date sans restrictions, comme avant la crise ? "Ça semble peu probable. Ce qui l’est plus, en revanche, c’est que l’Union européenne filtre les entrées, acceptant seulement pour un temps les ressortissants des pays jugés sûrs, ou mettant en place des tests de dépistage à l’entrée sur le territoire. Tout cela reste à déterminer, il faut maintenant que les 27 se coordonnent sur les conditions", explique le journaliste Benjamin Delombre sur le plateau du 20 Heures.

Des particularités suivant les pays

Les Français qui souhaitent se rendre en Italie peuvent déjà le faire, et ce depuis le 3 juin. "Pour le reste de l’Union européenne, il faudra attendre le 15 juin, lorsque la plupart des frontières devraient rouvrir. Avec des particularités nationales : pas de contraintes à l’arrivée en Allemagne. À l’inverse, si vous vous rendez en Grèce entre le 15 et le 30 juin, et que vous venez d’une zone sensible, l’Île-de-France par exemple, vous aurez à respecter une période de confinement", précise le journaliste.

