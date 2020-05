Déconfinement : les salles de sport se préparent à rouvrir leurs portes

C'est une véritable course contre la montre dans laquelle sont engagés les deux gérants d’une salle de sport dijonnaise. Les adhérents sont attendus dès mardi 2 juin. Tout reste à faire pour aménager les trois niveaux selon les circonstances. "C'est compliqué, il faut mettre des plexiglas. Nous, on a préféré faire ça plutôt que de fermer une machine sur deux. On verra aussi combien de personnes par mètre carré on aura le droit d'avoir à la salle", explique Yahé Mzrahov, cogérant de la salle et coach sportif.

Des aménagements à faire

En vue du marquage au sol, chaque espace est mesuré au centimètre près. Impossible de pousser les murs. Les cours collectifs seront assurés sur place et à distance. "Il y aura quatre personnes par cours au lieu de huit personnes habituellement. On va continuer à assurer des cours en visioconférence, ce sera filmé en direct", précise Valentin Lelièvre, l'autre cogérant de la salle.

