Déconfinement : les fêtes foraines sont de retour

À Beauvais (Oise), c'est l'heure des répétitions avant la mise en route des attractions de la fête foraine. Situation inédite pour les forains qui doivent respecter les règles sanitaires tout en assurant la fête. Le vice-président des forains contrôle chaque manège. Tous les tickets seront désinfectés. La concentration de plus de dix personnes est interdite.

Des mesures sanitaires à respecter

Les lots à gagner sont emballés. "Il y a énormément de contraintes, mais, pour travailler, il en faut. On n'a pas le choix, il faut faire des investissements", constate Rudy Rollin, président du comité de la foire de Beauvais. Après trois mois sans ressources pour les forains, qui bénéficient de peu d'aides de l’État, la mairie a décidé de les exonérer du droit de place et de ne pas leur faire payer l'eau et l'électricité. Pour autant, le prix des manèges ne va pas augmenter. Chaque forain devra porter un masque. Le plexiglas devient obligatoire devant les confiseries.