Déconfinement : 300 maires demandent le report de la reprise de l'école

Reprise de l'école ou non ? C'est la question qui se pose avant le 11 mai prochain et le début du déconfinement. Mais pour 300 maires d'Îles-de-France, l'ouverture ne se fera pas. Ils demandent même à l'État de reporter l'ouverture car il leur sera impossible de mettre en place les mesures sanitaires en une semaine. Cette position est celle du maire de Saint-Germain-En-Laye, dans les Yvelines, qui est reste favorable à la réouverture des écoles mais trouve les consignes encore trop floues.

Quelle responsabilité pénale ?

Par ailleurs, il pointe le manque de précisions concernant la responsabilité du maire si un enfant est contaminé à l'école. "Quand on nous prescrit 65 pages de règles et de normes supplémentaires, qu'on vienne nous dire jusqu'à quelle hauteur on est engagés : est-ce que c'est de la responsabilité de l'État ou est-ce que c'est de la responsabilité des communes ?", questionne Arnaud Péricard, maire DVD de la commune.

