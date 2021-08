Crise sanitaire : vers une reprise économique de tous les secteurs

Où en est l'économie en France, un an et demi après le début de la crise du Covid-19 ? Le journaliste Paul-Luc Monnier fait le point sur le plateau du 19/20, jeudi 26 août.

Plusieurs indicateurs semblent confirmer que "le plus dur" de la crise est passé, indique le journaliste Paul-Luc Monnier, présent jeudi 26 août sur le plateau du 19/20. Le chômage baisse de 1,6% sur un mois, et de 11,1% sur un an. La consommation repart également. Sur les 15 premiers jours du mois d'août, les paiements en carte bancaire ont augmenté de 15% par rapport à 2019. La croissance économique devrait quant à elle enregistrer une hausse de 6% en 2021, après avoir chuté de 8% en 2020.

Quelle évolution pour les aides ?

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a indiqué que des aides ciblées vont être versées. "Aujourd'hui cinq secteurs sont toujours subventionnés, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture, le sport et l'événementiel", rappelle Paul-Luc Monnier. La liste peut-être être réduite ? "C'est une option sur la table, nous affirme un conseiller de l'exécutif cet après-midi", ajoute le journaliste. Un "ciblage géographique, sur le littoral par exemple" est également à l'étude.