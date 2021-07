Crise sanitaire : la bise va-t-elle faire son retour ?

La bise est une tradition française, dont le Covid-19 nous prive depuis plus d'un an. Pour certains, c'est un soulagement. "Ça ne me manque pas", assure un homme. "Je crois que ça s'est un petit peu perdu avec le confinement", estime un autre. Avec le vaccin, la bise a toutefois regagné du terrain, notamment entre amis ou parents. "Je pense qu'on a besoin de se faire du bien, on a besoin de maintenir le lien", estime une femme.

Danger de contamination

Les médecins, eux, alertent avec l'extrême contagiosité du variant Delta. "Lorsqu'on va se retrouver face à face, qu'on va faire la bise avec quelqu'un, on va excréter des gouttelettes et donc se contaminer", estime le Dr. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). La France est encore loin de l'immunité collective, fixée à plus de 80% de la population vaccinée. Plus d'un tiers des Français avouent toutefois moins respecter les gestes barrières.