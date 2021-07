Covid-19 : contaminations, hospitalisations... Où en est l'épidémie à la mi-juillet ?

Dans son dernier avis transmis aux autorités, le Conseil scientifique constate un relâchement des gestes barrières et appelle à une réaction rapide pour éviter une quatrième vague. Et au vu des derniers chiffres, il semble qu'il y ait urgence. "Aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 3 300 cas positifs par jour, c'est 60% de plus que la semaine dernière", explique en plateau Jihane Benzina, qui souligne que le chiffre le plus bas, rapporté le 26 juin dernier, était de 1 850 cas.

"La dynamique de l'épidémie est bien repartie"

"Ce qui nous montre que l'épidémie repart, c'est le taux de reproduction, le R. Il est au-dessus de un (1,2), donc une personne en contamine plus d'une. Cela signifie que la dynamique de l'épidémie est bien repartie", ajoute la journaliste en plateau. Quid des hospitalisations ? En forte baisse depuis avril, elles stagnent désormais autour de 113 nouvelles admissions quotidiennes. A noter qu'il y a toujours un décalage entre contaminations et hospitalisations et que les répercussions pourraient survenir que dans les prochains jours.