Crise sanitaire : devant la propagation du Covid-19, les Français s'inquiètent

46 millions de Français sont sous couvre-feu et les malades du Covid-19 toujours plus nombreux. La deuxième vague est là et inquiète le pays. Sur la Côte d'Azur, malgré l'été indien, la plage et la mer, difficile d'imaginer un futur sans coronavirus. "On est inquiet de pas savoir ce que l'on va faire demain ou la semaine prochaine", confie une passante. Un quotidien imprévisible et angoissant pour les retraités notamment, les plus fragiles face au virus. "On a comme une épée de Damoclès", regrette l'une d'entre eux.

Un reconfinement, "je crois que personne n'est prêt à assumer ça"

Comment vivre et lutter contre le Covid-19 ? Le couvre-feu sera-t-il suffisant ? Faudra-t-il tôt ou tard reconfiner ? Une mesure inconcevable dans les rues de Rennes (Ille-et-Vilaine). "Là, je crois que personne n'est prêt à assumer ça", pense une passante. À Paris, en revanche, certains habitants estiment que l'hypothèse n'est plus à écarter. "Je pense qu'au fond c'est la seule mesure qui sera efficace", envisage une quinquagénaire.

