Crise du coronavirus : faut-il taxer les plus riches ?

Pour répondre à la crise économique liée au coronavirus, le gouvernement a promis un plan de 110 milliards d'euros. Afin de payer la note, les partis politiques de gauche, ainsi que les syndicats appellent à taxer davantage les contribuables les plus riches. "Dans cette période exceptionnelle, on a besoin de prendre tout ce que l'on peut prendre. (...) Donc on rétablit, pour la durée de la crise l'impôt de solidarité sur la fortune", a proposé à l'Assemblée nationale Jean-Luc Mélenchon.

L'exécutif opposé à un retour de l'ISF

Pour le moment, le gouvernement refuse cette idée mais promet d'être ouvert aux autres propositions lors de l'examen de la prochaine loi de finances. D'autant que dans la majorité, l'idée d'une plus grande solidarité des plus riches commence à faire son chemin. "Je suis convaincue qu'il faut se reposer les questions. Lorsque je dis que les plus riches devraient contribuer davantage, peut-être que ce ne serait que temporairement", explique la députée LREM Fiona Lazaar.

