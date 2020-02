Covid-2019 : l'Egypte a enregistré un premier cas de coronavirus, le premier sur le continent africain

Le patient n'est pas égyptien, précise le ministère. Il a été hospitalisé et placé en quarantaine.

Le ministère égyptien de la Santé dit avoir enregistré le premier cas de nouveau coronavirus sur le continent africain, vendredi 14 février. Le porteur de la maladie n'est pas égyptien, a précisé dans un communiqué le porte-parole du ministère, Khaled Megahed, sans préciser sa nationalité ni son genre.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été informée et le patient, qui ne présentait aucun "symptôme", a été transféré à l'hôpital et placé en quarantaine pour être soigné, toujours selon les autorités égyptiennes. "Le ministère a pris des mesures préventives et surveille l'évolution du cas (...) qui s'est stabilisé", a encore déclaré Khaled Megahed. L'OMS ajoute que l'état du patient est "stable".

Il s'agit du premier cas enregistré dans un pays du continent africain, qui a de forts liens commerciaux avec la Chine et où les systèmes de santé sont parfois vétustes. L'Egypte avait suspendu début février jusqu'à la fin du mois les vols de sa compagnie nationale avec la Chine. Par ailleurs, environ 300 Egyptiens avaient été évacués en février de Wuhan, ville chinoise épicentre de l'épidémie, et avaient été placés en quarantaine pour 14 jours.

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus approchait vendredi les 1 400 morts en Chine, qui concentre 99,9% des décès enregistrés dans le monde en raison de ce virus. Jusqu'à présent, seuls le Japon et les Philippines ont fait état chacun d'un mort sur leur territoire.