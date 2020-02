Covid-19 : une trentaine de Français rapatriés de Wuhan

Onze heures de vol et à l'arrivée, un grand ouf de soulagement. Une trentaine de Français ont atterri sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle vers midi vendredi 21 février. En tout, 64 personnes sont arrivées depuis la ville chinoise de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de Covid-19. Elles ont été accueillies par des policiers et des médecins.

Direction le Calvados

Pour les 28 Français présents à bord, l'attente était devenue trop longue et pénible. "On s'est fait vérifier huit fois la température , donc à chaque fois dans la voiture, je stressais. Je me disais 'si ça monte, s'ils ne me laissent pas passer'... Je suis tellement heureux d'être ici à l'ambassade. Enfin on peut partir", expliquait avant le départ un Français vivant à Wuhan. La trentaine de Français vont à présent prendre la direction de Branville dans le Calvados où ils resteront en quarantaine dans un camp de vacances.

