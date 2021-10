Covid-19 : une reprise épidémique qui se confirme

Dans son dernier rapport hebdomadaire, publié vendredi 29 octobre, Santé publique France annonce une reprise épidémique en métropole. En effet, le taux d’incidence a augmenté de 14% et se situe autour de 55 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Une reprise de l’épidémie qui inquiète les médecins.





Vers une nouvelle vague ?



Selon les médecins, la question est de savoir jusqu’où cette reprise épidémique va monter. Le médecin Martin Blachier annonce que la pression risque d’être forte à l’hôpital dans les semaines à venir. Par ailleurs, en métropole, les hospitalisations ont augmenté de 2% et les réanimations ont quant à elle augmenté de 12%. Santé publique France appelle encore à la vaccination, alors que les trois-quarts des Français disposent d’un schéma vaccinal complet, et au maintien des gestes barrières. Le but premier est d’éviter un engorgement des hôpitaux.