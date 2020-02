Covid-19 : une propagation sur tout le territoire

Le Covid-19 continue de se propager. Vendredi 28 février au soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu sa traditionnelle conférence de presse depuis Crépy-en-Valois (Oise). Le département est désormais le principal foyer de contamination sur le territoire. Il a annoncé 19 nouveaux cas de coronavirus sur le territoire. Au total, 57 personnes sont donc infectées en France.

L'Oise, la Haute-Savoie et l'Hérault

"Dans le détail, on compte 18 personnes contaminées dans l'Oise, (...) en Haute-Savoie, autour d'Annecy, il y a désormais six cas, deux à Montpellier (Hérault), (...) et puis 12 autres cas isolés sur le territoire sont en cours d'investigation", rapporte la journaliste Emmanuelle Lagarde depuis Crépy-en-Valois. Une étape supplémentaire a donc été franchie, car le virus se propage désormais sur tout le territoire français.

Le JT

Les autres sujets du JT