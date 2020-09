Covid-19 : une ouverture des écoles très inégale

Mardi 1er septembre, le portail d'une école privée bilingue de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) est resté fermé. Un membre du personnel a été testé positif au Covid-19. La direction de l'établissement a prévenu les parents lundi matin : "Nous sommes dans l’obligation de repousser la rentrée le temps que l’ensemble du personnel se fasse tester". Une mère de famille d’un enfant de CM2 va devoir trouver une solution pour faire garder son enfant. Mais elle approuve cette décision.

Un congé parental proposé par le gouvernement

"Je préfère une rentrée repoussée et pas précipitée. C’est rassurant aussi d’avoir la réactivité de prévenir. Pour protéger les autres, c’est juste primordial à l’heure actuelle", confie-t-elle. En cas de cas de Covid-19, un établissement scolaire, public ou privé, peut fermer. Cette décision est prise par le préfet en lien avec l’Agence régionale de santé, le rectorat et la collectivité territoriale. Selon le gouvernement, les parents pourront prendre un congé parental en cas de fermeture d’école à cause du coronavirus.