Covid-19 : une épidémie qui entraîne des séquelles psychologiques

Son journal de confinement est devenu celui de sa maladie. Bérangère Desmettre, une artiste de 49 ans, a ressenti les premiers symptômes de la Covid-19 le 17 mars. Après cinq semaines de maladie, pendant la phase de convalescence, un symptôme inattendu est apparu. "Il attaquait ce que j'appelle mon appétence à la vie. C'est comme si c’était une crise de dépression qui pouvait durer jusqu'à 4 heures", raconte-t-elle.

28 % des malades souffrent de syndrome post-traumatique

Moins connus, les effets psychologiques et psychiatriques de l’épidémie de coronavirus ne sont pas une exception. Selon une étude italienne, sur 400 malades, 28 % souffraient de syndrome post-traumatique, 31 % de dépression, 40 % d’insomnie et 42 % d’anxiété. Pour le Pr Antoine Pelissolo, psychiatre et chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil (AP-HP), "il y a une réaction immunitaire qui se traduit par une inflammation de l’ensemble de l’organisme, dont le cerveau. Le cerveau touché par l’inflammation va être fragile et va générer plus de symptômes".