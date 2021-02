Covid-19 : une campagne "exceptionnelle" de dépistage à Dunkerque et dans les communes alentours

Une campagne "exceptionnelle" de dépistage du Covid-19 va être organisée dans le Dunkerquois (Nord), face à l'aggravation de la situation sanitaire, marquée par une forte circulation du variant identifié au Royaume-Uni, a annoncé lundi 15 février, l'Agence régionale de santé (ARS).

Des tests gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance, auront lieu jeudi 18 et vendredi 19 février dans les communes de Bergues, Cappelle-Brouck, Dunkerque et Wormhout pour "faciliter l'accès au test au plus près des lieux de vie ou de travail des habitants", a annoncé l'ARS des Hauts-de-France.

Par ailleurs, 2 400 doses de vaccin Moderna, issues du "stock de sécurité régional", "vont être allouées vers la communauté urbaine de Dunkerque et de la communauté de commune des Hauts-de-Flandre", destinées en priorité aux "personnes vulnérables à domicile", ajoute l'ARS.

Les environs de Dunkerque connaissent depuis plusieurs jours une aggravation de la situation épidémique, marquée par une part importante de cas du variant identifié au Royaume-Uni avec "plus de 70% des tests RT-PCR positifs dans certains laboratoires".