Covid-19 : un village de vacances des Pyrénées-Orientales en quarantaine

Dans les Pyrénées-Orientales, un village de vacances est contraint de fermer jusqu'au samedi 31 juillet. Quatre personnes sont positives au variant Delta du coronavirus. Depuis, plus personne ne peut y accéder ou en sortir.

Les 150 touristes qui devaient passer la semaine dans un village de vacances du Barcarès (Pyrénées-Orientales) partent un par un. Quatre animateurs ont été testés positifs au Covid-19 et plusieurs salariés et vacanciers sont cas contact. Impossible d'accueillir les nouveaux clients. La direction nous "propose soit de nous reloger soit de nous rembourser", confie une femme qui avait réservé un séjour.

"Une bulle sanitaire"

Interdiction d'entrer et de sortir, les vacanciers et les salariés qui étaient déjà dans le centre doivent y rester confinés au moins une semaine. Ils étaient 24 dimanche 25 juillet, dont les quatre animateurs positifs. "L'idée est de constituer une bulle sanitaire", explique Jean-François Gourio, le directeur du village de vacances. Il pourra rouvrir si les prochains tests sont négatifs. Les Pyrénées-Orientales sont un des départements les plus touchés par l'épidémie actuellement.