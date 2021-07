Covid-19 : un cluster dans une boite de nuit à Bordeaux

Il y a dix jours, soirée d’ouverture dans une discothèque bordelaise. Près de 700 personnes à l’intérieur. Aujourd’hui, 35 clients sont positifs au Covid-19. Certains fêtards assurent que ce soir-là, les vigiles vérifiaient bien les tests. Mais d’autres estiment que les contrôles n’étaient pas assez poussés. "Si on ne vérifiait pas leur identité, on ne pouvait pas savoir si c’était leur certificat à eux. C’était un peu faussé. Il y a eu une certaine tromperie", confie un client.

"Cette mesure est essentielle"

Les gérants, eux, assurent avoir respecté toutes les règles sanitaires depuis le 9 juillet dernier. Leur représentant national en appelle à encore plus de vigilance. "On a confiance en nos professionnels. Cette mesure est essentielle", explique Thierry Fontaine, président UMIH du Rhône. L'extension du pass sanitaire sera effective à partir du 21 juillet à tous les lieux de culture accueillant plus de 50 personnes. Il sera exigé le premier août pour les cafés, les restaurants, les hôpitaux, les avions, trains et cars sur longue distance. Le projet de loi gouvernemental envisage des sanctions pouvant aller jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende.