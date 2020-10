Covid-19 : un bus-laboratoire en zone rurale en Île-de-France

En Île-de-France, un drôle de bus s'arrête chaque jour dans une commune pour la journée. À l'intérieur, un laboratoire de biologie est installé. L'hygiène est impeccable et tout le matériel est agréé pour réaliser des tests de dépistage du Covid-19. Les résultats sont envoyés par mail en 72 heures. Le laboratoire itinérant permet d'aller à la rencontre de certaines personnes un peu effrayées par l'univers médical. Le dépistage est gratuit, sans ordonnance ni rendez-vous.

Un nouveau centre de dépistage gratuit

Et il n'y a presque pas d'attente, c'était inespéré pour certains habitants. L'initiative est financée par la région Île-de-France. Quatre bus font escale dans une centaine de villes depuis un mois dont deux sont spécialement affectés aux communes rurales, car les laboratoires ne sont pas forcément accessibles à tous. En plus des bus, la région a promis de débloquer 20 000 € pour toutes les communes mettant en place un nouveau centre de dépistage gratuit et sans rendez-vous.

