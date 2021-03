Covid-19 : un an après, les enfants racontent comment ils vivent la crise sanitaire

Tous les mercredis matin, c'est école de tennis pour Rose, Hugo et tous leurs copains, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Ils ont entre 9 et 11 ans. Le Covid-19 est survenu dans leurs vies il y a un an, avec une conséquence majeure pour eux : la fermeture des écoles. "Comme mon maître ne me donnait pas assez de devoirs, mes parents me rajoutaient encore des devoirs et j'en avais encore plus que d'habitude", raconte un petit garçon. "Le matin, on regardait beaucoup la télé. Après, la journée, on faisait des jeux de société ou on allait dans le jardin de notre résidence", poursuit un autre.

"Je dirais stop au Covid !"

Pour de nombreux enfants, confinés à la maison avec leur famille, cette expérience a été plutôt positive. "Je ne voyais plus beaucoup mon père et mes grands-parents, et du coup ça m'a fait plaisir de pouvoir passer du temps avec eux", se ravit un enfant. Pour leur retour à l'école, le port du masque est devenu obligatoire, mais avec un succès relatif. "J'avais du mal à respirer et j'avais des mots de tête", se souvient une petite fille. Et si elle avait une baguette magique ? "Je dirais stop au Covid !", s'exclame-t-elle.