Covid-19 : tour d’horizon des mesures sanitaires dans les différents pays européens

À chaque pays sa méthode pour faire face au Covid-19. En Espagne, ce sont les autorités régionales qui sont compétentes en matière de santé. Un confinement local a été mis en place en Catalogne ou en Andalousie par exemple, tandis qu’à Madrid, les restrictions sont plus souples. Les bars et les restaurants sont ouverts, mais doivent fermer à 23 heures.

Décentralisation en Allemagne

En Italie, chaque région a sa couleur. En zone rouge et orange, les bars, restaurants et musées sont fermés. En zone jaune, les déplacements entre communes sont autorisés, mais pas entre régions. En Allemagne, les discussions se font entre l’État fédéral et les 16 Länder qui peuvent négocier dans le cadre de stratégies régionales. Enfin, au Royaume-Uni, l’arrivée du variant britannique en décembre avait poussé les autorités à confiner tout le sud du pays, dont Londres, le 20 décembre. Le confinement à l’échelle nationale avait ensuite été décrété le 5 janvier. La France semble désormais se diriger vers cette stratégie au cas par cas pour éviter un troisième confinement.