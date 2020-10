Covid-19 : tour d'Europe des nouvelles mesures

Alors que l'épidémie de Covid-19 reprend de plus belle en Europe, le 14 octobre marque la première nuit de couvre-feu à Louvain-la-Neuve, en Belgique, avec l'objectif de mettre un terme aux rassemblements étudiants. En Espagne, la Catalogne va fermer ses bars et ses restaurants pendant deux semaines. Une mesure drastique qui divise les professionnels et leurs clients. "Notre profession allait déjà mal, mais là ça va être le chaos", déplore un restaurateur. Au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord a également frappé fort avec la fermeture des pubs et restaurants pendant un mois.

Aux Pays-Bas, les bars et restaurants seront fermés jusqu'à fin octobre

Partout, les mesures se durcissent, y compris aux Pays-Bas, jusqu'ici moins stricts. Les bars et restaurants resteront fermés dans tout le pays jusqu'à la fin du mois d'octobre. À l'Est, la République-Tchèque est le pays où l'épidémie progresse le plus vite. Seuls les enfants des personnels soignants sont désormais accueillis à l'école.