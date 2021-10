Covid-19 : suite au feu vert de l'Agence européenne des médicaments, bientôt une troisième dose pour tous ?

Quelle est la position de la France suite à l'annonce de l'Agence européenne du médicament, qui a donné son accord pour une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 après 18 ans ? "Pas de réaction officielle d'Olivier Véran" pour le moment, note le journaliste Julien Nény, en direct depuis le ministère de la Santé, à Paris. "Son entourage, lui se montre prudent, et rappelle que seule la Haute Autorité de Santé en France peut orienter les décisions du gouvernement sur la vaccination", ajoute le journaliste.

Porte ouverte en France

Malgré tout, "ce feu vert de l'Agence européenne des médicaments ouvre clairement la porte à une troisième dose de vaccin Pfizer en France, pas seulement pour les plus de 65 ans (…) mais cette fois-ci pour tous les Français âgés de plus de 18 ans", poursuit Julien Nény. L'Agence européenne des médicaments a précisé dans son communiqué que la troisième dose serait possible "au moins six mois après la deuxième dose", cite le journaliste.