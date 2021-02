Covid-19 : selon un rapport, l'école est un lieu de forte propagation du virus

Selon un nouveau rapport du groupe de réflexion Terranova, proche du centre-gauche, l'école pourrait être un lieu où se propage le Covid-19. Il estime que "nous aurions 30 % de risques de plus de contracter le virus au contact d'enfants scolarisés, risque porté à 40 % si les enfants sont à la crèche", explique la journaliste Sandrine Aramon sur le plateau du 12/13, jeudi 18 février.



Des protocoles insuffisants

"Les publications scientifiques se suivent et se contredisent souvent, mais il semblerait que les enfants transmettent plus le Covid-19. Davantage asymptomatiques, moins contaminés mais plus contaminants. Pour Terranova, les protocoles en vigueur dans les établissements scolaires seraient insuffisants", précise la journaliste. L'Éducation nationale publie chaque semaine un point des contaminations. Ainsi, le 12 février, 103 écoles ont été fermées sur un total de 46 527, de même que 1 599 classes. La zone A n'a pas été comptabilisée à cause des vacances scolaires.

