Covid-19 : réunion de crise inédite en Allemagne à l’approche de Noël

En Allemagne, la situation sanitaire se détériore très fortement alors que le pays est en pleine transition politique et que les fêtes de fin d’année approchent.

C’est une réunion de crise inédite qui a été convoquée cet après-midi en présence d’Angela Merkel, encore officiellement chancelière pour une semaine, et son successeur désigné, Olaf Scholz. Normalement, on est en pleine période de transition, où on ne fait qu’expédier les affaires courantes, mais face à la situation sanitaire, il y a urgence. "Chaque jour compte", a indiqué Angela Merkel. Urgence notamment à mettre de l’ordre dans les décisions qui sont prises en ce moment par les différentes régions du pays.

Obligation vaccinale ?

Les marchés de Noël ont par exemple été annulés presque partout, mais il y a encore par endroit des matchs de football qui se déroulent sans jauges. Des dirigeants de région réclament que le début des vacances scolaires soit avancé afin de pouvoir fermer les écoles. D’autres demandent une obligation de vaccination, ou encore un reconfinement pour tout le monde.

L. Desbonnets