Covid-19 : retour sur la conférence de presse du 4 février de Jean Castex

Lors d'une conférence de presse pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19, jeudi 4 février, Jean Castex a annoncé que le gouvernement n'envisageait pas de reconfiner pour le moment : "un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours, la situation ne le justifie pas à ce jour".

La présence des variants inquiète toutefois, l'objectif est de limiter leur progression. Le ministre de la Santé a donc annoncé un isolement renforcé : "à la fin des sept jours d'isolement, la personne devra pendant sept jours complémentaires, limiter le plus possible ses contacts". Le gouvernement annonce également une montée en puissance de la campagne de vaccination pour les plus de 65 ans. Le troisième vaccin AstraZeneca sera disponible dès samedi 6 février pour une partie de la population.

Responsabilité individuelle

Le gouvernement appelle enfin à la responsabilité de chacun. "Pour éviter ce troisième confinement, si chacun maintient les gestes barrières, se fait tester, s'isoler, alors le confinement ne sera pas repoussé de quelques semaines mais éviter, c'est le pari de l'exécutif", explique Jean Baptiste Marteau, en direct de l'avenue de Ségur à Paris.

Le JT

Les autres sujets du JT