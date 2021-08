Covid-19 : reprise des transferts de malades

Un A350 a été entièrement réaménagé pour permettre le transfert de six patients atteints de forme grave du Covid-19. 22 soignants sont présents pour s'assurer que tout se passe bien pendant les huit heures de vol entre la Martinique et Paris. "Les patients sont tous intubés et ventilés", précise Christelle Lepretre, infirmière anesthésiste spécialiste en évacuation sanitaire.

Des familles longues à convaincre

Une fois dans la capitale, les malades vont rester longtemps en réanimation, alors l'accord des familles est compliqué à obtenir et prend du temps. C'est la troisième évacuation sanitaire organisée en quelques jours. Onze patients ont été transférés en métropole. Une nécessité. Malgré l'ouverture de lits supplémentaires, le CHU de Martinique est submergé. Il y a plus de 250 malades du Covid-19.