Covid-19 : renforcement du protocole sanitaire dans les Ehpad de Haute-Vienne

Le pic de la cinquième vague de l’épidémie de Covid-19 se déroule "en ce moment" a déclaré Olivier Véran, le ministre de la Santé. Avec la situation sanitaire et à l’approche des fêtes de fin d’année, les Ehpad redoublent de vigilance et renforcent leurs protocoles.

Partager un repas en famille est un plaisir que les résidents d’un Ehpad situé à Limoges (Haute-Vienne) ont retrouvé depuis peu, même s'il faut pour cela respecter un protocole sanitaire strict. Ces mesures sont en place depuis août. Face à la nouvelle vague de Covid-19, l’Agence régionale de Santé a toutefois adressé cette semaine un courrier à l’ensemble des établissements, avec de nouvelles recommandations.



Des nouvelles recommandations qui ne modifient pas la vie quotidienne

"On nous demande de nouveau d’organiser les visites sur rendez-vous de façon à éviter trop d’afflux en même temps, mais surtout en ne limitant pas la venue des uns et des autres", explique Jean-Christophe Moriceau, directeur de l’Ehpad Léobardy de Limoges. On applique déjà ici les distances à table et les gestes barrières, ces nouvelles recommandations ne modifient donc pas la vie quotidienne. La crainte pour l’établissement serait de devoir fermer.