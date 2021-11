Covid-19 : quels sont les pays européens les plus à risque ?

Depuis son apparition à la fin de l’année 2019, le Covid-19 s’est propagé partout dans le monde, avec des pics de contamination plus ou moins marqués selon les régions. Alors, en Europe, quels sont les pays qui risquent d’être le plus durement touchés par une vague d’hospitalisation durant l'hiver 2021/2022 ? Selon des chercheurs anglais, il y en a sept : la Roumanie, la Grèce, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Slovénie, l’Autriche et la Finlande.



Importance de l’immunité naturelle

Dans ces pays, les habitants sont plus âgés et moins bien immunisés soit par un vaccin, soit en ayant déjà été infectés. Des conclusions qui n’étonnent pas la professeur Stéphane Paul, immunologiste au CHU de Saint-Étienne (Loire) et membre du comité Vaccin Covid. “Moins on a rencontré le virus, moins on est protégé. L’immunité naturelle est importante pour la protection d’une nouvelle vague. Le deuxième point c’est, effectivement, que plus la population est vaccinée, plus elle est protégée”, explique-t-il.