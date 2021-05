Covid-19 : quelles séquelles après une hospitalisation ?

C'est un constat que les médecins ont fait et qu'une étude française confirme : les séquelles liées au Covid-19 peuvent être très longues. "Les Anglais nous avaient déjà dit que pour toutes les personnes qui avaient été positives, il y en avait à peu près une sur 10, soit 10%, qui trois mois après avait encore des symptômes. Mais cette étude française est encore plus intéressante, car elle porte sur 1 137 personnes qui avaient été hospitalisées à cause du Covid, donc qui avaient des formes suffisamment graves", précise le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret sur le plateau du 19/20 de France 3, lundi 10 mai.

Après six mois, 60% présentent encore un symptôme

Cette étude montre que trois mois après, 68% des personnes présentent encore un symptôme du Covid-19. Six mois après, les choses ne s'améliorent pas puisque 60% des personnes présentent encore un symptôme. "Il y en a même 24% qui présentent au moins trois symptômes", conclut-il.