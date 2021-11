Covid-19 :  quelles mesures prises par le Conseil de défense sanitaire

Afin de limiter les contaminations, le gouvernement souhaite mettre en place des mesures efficaces et simples à accepter pour la majorité des Français, déjà découragés face à cette cinquième vague de Covid-19. L'objectif est de "faire prendre conscience de la gravité de cette cinquième vague, sans pour autant recourir à l'arme du confinement", rapporte Valérie Astruc pour France Télévisions. D'après ses informations, l'éventualité d'élargir à tous les adultes la troisième dose de vaccin a bien été abordée. Un calendrier précis ainsi qu'un échelonnement par âge est prévu.





Des instructions dévoilées le 25 novembre





"Le pass sanitaire pourrait être conditionné au rappel pour les plus de cinquante ans à telle date, pour les plus de quarante ans, à telle autre date et ainsi de suite", explique Valérie Astruc. La vaccination des enfants a également été évoquée au cours de cette table ronde, en attendant l'avis des autorités françaises et européennes de santé. La dernière mesure à avoir été abordée est le port du masque dans tous les lieux publics où le pass sanitaire est requis. "Toutes ces mesures devraient être dévoilées demain, lors d'une conférence de presse d'Olivier Véran", ajoute la journaliste.