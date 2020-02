Covid-19 : que dit la loi pour les salariés confinés chez eux ?

Dans sa maison de Gravelines, dans le Nord, une employée municipale vit en confinement chez elle depuis son retour d’Italie, près de Venise. Elle tente de respecter quelques règles de base, comme prendre sa température deux fois par jour ou se laver les mains. "On ne rentre pas dans une psychose particulière non plus", explique-t-elle. Son compagnon a quant à lui le droit de sortir pour faire les courses ou aller travailler. Une situation qui peut sembler paradoxale. Grégoire Paccou, directeur de cabinet de la mairie de Gravelines, précise : "Nous avons demandé à l’Agence régionale de santé (ARS), qui nous a confirmé qu’il n’y avait pas lieu, pour les conjoints ou les parents, d’être en confinement eux-mêmes".

Un cadre juridique flou

Le salarié confiné a-t-il le droit de sortir à l’extérieur ? "A priori non, estime Me Camille-Frédéric Pradel, avocat spécialisé en droit du travail, et à mon sens il engagerait sa responsabilité si, derrière, il contamine quelqu’un." Côté salaire, un décret paru au Journal officiel prévoit que les salariés confinés chez eux seront indemnisés par l’Assurance maladie.