Covid-19 : quarantaine obligatoire pour certains voyageurs

Le gouvernement français serre la vis pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19 et plus particulièrement ses variants. Les voyageurs qui arrivent de Guyane, du Brésil, de l'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud devront rester dix jours en quarantaine sous peine d'amende. "L'amende est dissuasive : 1 500 euros et le double soit 3 000 euros en cas de récidive", prévient Hugues Huet, journaliste pour France Télévisions, en direct de l'aéroport de Roissy, lundi 19 avril.





Entrée en vigueur samedi





Les voyageurs seront soumis à un confinement strict dès leur arrivée, "dans un lieu de résidence visé par le préfet de police de Roissy". Des contrôles aléatoires seront effectués par la police ou la gendarmerie. Les mesures entrent en vigueur à la fin de la semaine, dès ce samedi.