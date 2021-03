Covid-19 : quand la France atteindra-t-elle l'immunité collective ?

Quand la France sera-t-elle immunisée face au Covid-19 ? Partout dans l'Hexagone, la campagne de vaccination s'accélère. Le gouvernement maintient son calendrier, avec pour objectif d'avoir vacciné tous les Français d'ici la fin du mois d'août. Pour accompagner cet effort, Thierry Breton, le "monsieur vaccin" de l'Europe, a détaillé dimanche 14 mars le certificat sanitaire qui doit être présenté mercredi. Il s'agira d'un certificat vert, sous forme papier ou électronique, qui indiquera si une personne est vaccinée, guérie ou a été testée negative. Il serait valable dans tous les pays de l'Union européenne.

Immunité à l'automne

Selon le commissaire européen au marché intérieur, l'immunité collective arrivera en France et en Europe à l'automne, avec un peu de retard sur les estimations, à cause des retards de livraison du vaccin AstraZeneca. Cette immunité permettra de voir baisser les taux d'incidence, et de pouvoir rouvrir les restaurants ou limiter le port du masque. "Il y a encore beaucoup d'inconnues", prévient néanmoins le Pr. Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine, qui ajoute que l'effet "ne se produira probablement pas de façon homogène sur l'ensemble du territoire". L'immunité collective sera également plus difficilement atteinte, avec 70% des personnes immunisées et non pas 60% comme au début de l'épidémie.

Le JT

Les autres sujets du JT