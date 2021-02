Covid-19 : plusieurs indicateurs sont à la baisse mais les variants gagnent du terrain

La France se trouve dans une situation étrange. D’un côté, plusieurs indicateurs sont en baisse concernant le Covid-19, à l’instar du nombre de nouveaux cas et du nombre d’admissions en réanimation. Toutefois, les variants gagnent du terrain. À Wormhout (Nord), une file d’attente s’allonge, vendredi 19 février, devant un centre de dépistage. La situation préfigure-t-elle ce qui va se passer dans l’Hexagone ?

Le variant anglais très virulent

Dans ce département, le variant anglais représente plus de 75 % des cas détectés. Dans 12 départements, ce taux s’élève également à plus de 50 % des nouvelles contaminations. Dans 28 autres départements, les chiffres sont compris entre 30 et 50 %. Une habitante du Nord se dit "très stressée" par ce constat. "Le moindre mal de gorge ou de tête, on a peur. On commence à en avoir marre", ajoute-t-elle. Malgré tout, Olivier Véran, ministre de la Santé, a tenu à rappeler le 18 février, qu’un "fort taux de variant ne s’accompagne pas toujours, en tous cas pas au début, d’une augmentation du nombre des contaminations".

Le JT

Les autres sujets du JT