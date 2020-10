Covid-19 : plus de 18 000 cas positifs, plus de 1 400 patients en réanimation, les indicateurs de l'épidémie encore à la hausse

Au total, 1 418 personnes sont en réanimation, soit un nouveau record depuis mai.

La hausse continue. Plus de 18 000 cas positifs, 77 morts et une augmentation du nombre de malades hospitalisés en réanimation, les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se sont une nouvelle fois dégradés en 24 heures, selon les données communiquées jeudi 8 octobre par l'agence sanitaire Santé publique France. Au total, 1 418 personnes sont en réanimation, douze de plus que la veille, soit un nouveau record depuis mai, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran et celui de l'Economie Bruno Le Maire ont annoncé des mesures économiques et sanitaires.

Le nombre de nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures a atteint un nouveau quasi-record : 18 129, alors que 711 nouveaux admis en hôpital, des formes un peu moins graves de la maladie,ont été enregistrés. Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées) continue, lui, sa progression, à 9,8%, contre environ 4,5% il y a un mois. Enfin, dans les dernières 24 heures, 77 personnes sont mortes du Covid, portant le total de décès à l'hôpital ou en Ehpad depuis le début de l'épidémie à plus de 32 521.