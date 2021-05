Covid-19 : passe sanitaire et cahier de rappel, quel mode d'emploi ?

Un passe sanitaire sera disponible à partir du 9 juin pour accéder aux grands évènements culturels ou sportifs à travers l'application TousAntiCovid. Il sera également possible de rentrer dans les salles des restaurants en scannant un QR code via l'application, afin de recevoir une alerte en cas de risque sanitaire.

Le cahier de rappel devrait bientôt faire son grand retour dans les restaurants. "Un calvaire" à l'époque selon Maxime Monzelo-Mayalo, restaurateur, car certains clients inscrivaient de faux noms ou numéros de téléphone. Le 9 juin, il sera obligatoire sous sa version papier ou sous une version numérique. Un QR code sera aussi à disposition : il devra être scanné par les clients via l'application TousAntiCovid. Une alerte sera envoyée sur le téléphone de ceux qui se sont rendus dans un restaurant où des personnes positives étaient présentes. "Je préfère le QR code, c'est plus facile, et pour nous, c'est moins de travail", estime Marie-Christine Le Breton, gérante d'une brasserie.

Un pass pour les grands rassemblements

Selon le gouvernement, il n'y a pas de risque de fuites des données personnelles. Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, l'assure : "à aucun moment on peut derrière le QR code savoir qui a flashé". Le 9 juin, le passe sanitaire hébergé par l'application, entrera aussi en vigueur pour les grands rassemblements. Il faudra présenter un QR code sur son téléphone qui certifiera que l'on est vacciné, testé négatif ou immunisé au Covid-19.