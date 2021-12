Covid-19 : "On libère des salles" en janvier pour pouvoir "assurer des évaluations en présentiel", explique le président d’Aix-Marseille Université

"On libère des salles" en janvier pour pouvoir "assurer des évaluations en présentiel", a expliqué jeudi 16 décembre sur franceinfo Eric Berton, président d’Aix-Marseille Université, alors que l'université d'Aix-Marseille annonce un retour au distanciel en janvier 2022 à cause de la hausse du nombre de cas de Covid-19.

"Pour les 15 premiers jours de janvier les cours magistraux et les travaux dirigés seront réalisés à distance. Les travaux, pratiques, stages et sorties se dérouleront normalement. Le but est de pouvoir assurer des évaluations en présentiel, donc on libère des salles en passant des cours magistraux et des travaux dirigés à distance." Le choix de l'université a été plutôt bien accueilli par les enseignants et les étudiants.

Compte tenu de la situation sanitaire et la possibilité d'une dégradation, Eric Breton a "préféré anticiper comme ça tout le monde sait à quoi s'attendre en janvier. Comme ça on pourra faire les examens de manière plus sereine."