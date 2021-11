Covid-19 : nouvelles restrictions sanitaires aux Pays-Bas après une flambée du nombre des cas

Un tour de vis sanitaire aux Pays-Bas. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé mardi 2 novembre une série de mesures pour contrer une flambée du nombre des contaminations au Covid-19. Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur samedi. Le port du masque va notamment redevenir obligatoire dans les établissements fermés publics comme les magasins.

Le gouvernement a également réintroduit la règle de distanciation sociale d'un mètre et demi et l'obligation de présenter le pass sanitaire va être étendue à des endroits comme les musées et les terrasses de restaurants, a déclaré Mark Rutte au cours d'une conférence de presse à La Haye. Le Premier ministre conseille par ailleurs à ses concitoyens de privilégier le télétravail et d'éviter d'emprunter les transports aux heures de pointe.

Les Pays-Bas ont enregistré en moyenne 7 711 nouveaux cas par jour la semaine dernière. Un chiffre en hausse de 39% par rapport à la semaine précédente, ont annoncé mardi les autorités sanitaires. "Cela ne surprendra personne que nous ayons un message difficile ce soir. Le nombre des contaminations et des admissions à l'hôpital augmente rapidement", a avancé Mark Rutte. Les Pays-Bas, qui comptent 17 millions d'habitants, ont recensé 18 441 morts à cause du Covid-19. Près de 84% de toutes les personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées.