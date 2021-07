Covid-19 : "Nous prenons les mesures les plus strictes de sécurité" pour la santé des touristes, promet l’ambassadeur d’Espagne

"Il ne faut pas lancer des messages d’angoisse, de panique. Il ne faut pas fragiliser des secteurs touristiques en Europe, ni en France, ni en Espagne, ni ailleurs", a plaidé l'ambassadeur d'Espagne en France, José Manuel Albares Bueno, vendredi 9 juillet sur franceinfo. après la déclaration du secrétaire d'État français aux Affaires européennes jeudi sur France 2, conseillant aux Français "d'éviter l'Espagne et le Portugal" cet été, face à la propagation du variant Delta du Covid-19. "En Espagne, nous prenons les mesures les plus strictes de sécurité" pour la santé des touristes", assure l'ambassadeur.

Pour rassurer les touristes, malgré un taux d’incidence de 190 dans le pays, José Manuel Albares Bueno assure que l’Espagne fait partie des "pays avec les taux les plus élevés de vaccination", citant notamment les 42 % d’Espagnols qui ont reçu leurs deux doses. "Dès le début, nous avons pris conscience de la dureté du Covid-19 et du fléau auquel nous faisions face" en mettant notamment en place "un premier confinement parmi les plus stricts au monde", rappelle l’ambassadeur d’Espagne en France.

"On reste presque sans impact"

"Si vous regardez les chiffres des lits occupés dans les hôpitaux, ou les chiffres des unités de soins intensifs, on reste presque sans impact". Selon lui, "l’important, c’est que l’Espagne et la France travaillent main dans la main" pour lutter contre la pandémie. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est attendu vendredi à Madrid.