Covid-19 : moins de 5 000 patients hospitalisés en réanimation

Le nombre de personnes hospitalisées dans un service de réanimation à cause du Covid-19 vient de passer sous la barre des 5 000. Mais ce nouveau cap confirme-t-il une décrue de l'épidémie ? "Sans aucun doute", répond le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 12/13 de France 3. "Alors c'est encore beaucoup trop, on est loin de l'objectif des 3000 mais la tendance est bonne : depuis une semaine, les entrées ont baissé de 25% tant en hospitalisation qu'en réanimation."

Un risque plus faible en extérieur

"Si on regarde les taux d'incidence, là aussi c'est à la baisse. On est passé en dessous de 200 : là aussi c'est trop mais la tendance est très bonne", explique Damien Mascret, qui espère que cette embellie permettra de passer en dessous des 200 décès par jours. Vivra-t-on presque normalement cet été ? "On peut l'espérer", poursuit le journaliste, car près de la moitié de la population sera soit vaccinée, soit immunisée. "On sait maintenant qu'en extérieur (...) le risque est beaucoup plus faible."