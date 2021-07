Covid-19 : Marseille détecte le variant Delta dans les eaux usées

C'est une course contre la montre pour traquer le variant Delta. Comme chaque semaine, les marins-pompiers analysent les eaux usées de Marseille (Bouches-du-Rhône) à la recherche de traces du virus. 37 secteurs sont analysés régulièrement, mais aujourd'hui c'est le bord de mer qui a attiré l'attention. "On a vu une charge virale très importante à cet endroit-là, plutôt que quelques rues plus loin", explique le contre-amiral Patrick Augier.

En forte progression depuis trois semaines

Avec un taux de circulation de 96% à Marseille, le variant Delta est en très forte progression dans la cité phocéenne. "Sur la carte d'hier, il y a quasiment toute la ville avec un niveau de circulation élevé du virus, on est dans une phase d'ascension épidémique depuis trois semaines", explique mercredi 28 juillet le Dr André Puget, responsable médical du SAMU. Et le constat est le même au SAMU, où le nombre d'appels est en nette progression. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence est de 426 contaminations pour 100 000 habitants.