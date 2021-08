Covid-19 : l’hôpital de Narbonne saturé par l'afflux de nouveaux patients

La situation sanitaire devient de plus en plus critique en Occitanie où le plan blanc a été réactivé. À l’hôpital de Narbonne (Aude) mardi 10 août, les soignants doivent transférer certains patients vers d’autres hôpitaux en raison du manque de places, malgré les dix lits supplémentaires obtenus avec le plan blanc. Chaque jour, une dizaine de patients ayant contracté le virus, souvent âgés entre 30 et 50 ans mais parfois plus jeunes, arrive aux urgences.



85% des patients Covid hospitalisés à Narbonne n’étaient pas vaccinés

Parmi les patients touchés par le Covid-19 et hospitalisés à l’hôpital de Narbonne, 85% n’étaient pas vaccinés. L’un d’entre eux avait pris rendez-vous pour sa première dose avant de contracter le virus. "Je me dis que si ce serait à refaire, je le ferais le plus rapidement possible", confie-t-il. Mardi 10 août, la direction de l’hôpital fait savoir qu'elle n’a pas eu à rappeler les soignants partis en congés. L’établissement espère tenir bon et ne pas avoir à le faire.