Covid-19 : les urgences de l'hôpital d'Argenteuil sont sous tension

Un véhicule de pompiers chasse l'autre, à l'entrée des urgences de l'hôpital Victor Dupouy d'Argenteuil (Val d'Oise). Il comptabilise 220 passages par jour côté adulte, ainsi qu'une centaine en pédiatrie, auxquels s'ajoutent désormais les patients de la cinquième vague du Covid-19. Ils représentent aujourd'hui "5% des passages aux urgences et 25 lits de l'hôpital", explique le Dr. Catherine Le Gall, cheffe du service des urgences.

Services encombrés

La remontée se fait dans un contexte de manque de personnel, de fermeture de lits et d'épidémie de bronchiolite précoce. Le service de pédiatrie est ainsi "plein comme un œuf", explique son chef Dr. Philippe Bensaid, qui reconnait "ne plus très bien savoir ou mettre les gens". Les tensions sont aggravées par les problèmes récurrents des urgences, et les nombreux patients qui pourraient être pris en charge en ville.