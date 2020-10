Covid-19 : les transports en commun sont bondés

C. Demangeat, J. Assouly, D. Fossard, D. Fuet, C. Krauskopff

En pleine épidémie de Covid-19, les rames de métro à Paris sont bondées aux heures de pointe. La distanciation physique est loin d'être respectée. Les images qui tournent sur les réseaux sociaux inquiètent de nombreux usagers des transports en commun. "Sur le métro, je me méfie parce que j'ai peur de la concentration dans une rame", craint une dame. "J'essaie de faire attention de ne pas trop me coller aux gens", prévient une autre.

"Moins de 1 % des contaminations dans les transports en commun"

Mardi 6 octobre matin, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, a fait le point sur les mesures sanitaires en vigueur avec les dirigeants des principaux opérateurs, la SNCF et la RATP. Il se veut rassurant. Selon ses données, "moins de 1 % des cas de contamination ont eu lieu dans les transports en commun, ou en tout cas, qui ont pour cause principale les transports en commun". Côté RATP, des dispositions vont être prises pour faire face aux pics de fréquentation. En cas d'affluence, "on a décidé de mettre en place une task force de 150 personnes qui viendra en cas de problème, en moins d'une heure, assister pour essayer de réguler les flux", promet Catherine Guillouard, présidente-directrice générale de la RATP.

