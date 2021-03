Covid-19 : les transferts sanitaires se multiplient

Alors qu’Olivier Véran envisage le transfert de patients franciliens vers d’autres régions, des malades du sud-est vivent déjà cette expérience. Les équipes de France 2 ont suivi les étapes d’un transfert sanitaire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) vers Cahors (Lot) et Tarbes (Hautes-Pyrénées), jeudi 11 mars. Deux patients de 63 et 69 ans sont d’abord pris en charge par le Samu de Toulouse (Haute-Garonne) après une heure de vol.

Un patient à rassurer

L’un des deux hommes est placé en coma artificiel. Il est intubé et sédaté. Sa sonde d’intubation doit faire l’objet d’un grand soin pour ne pas être arrachée. Le second est sous trachéotomie mais il est conscient. Les soignants le tranquillisent concernant les affaires personnelles qu’il a pu emmener avec lui. Les malades vont ensuite rejoindre les hôpitaux de Cahors et Tarbes. Équipés des pieds à la tête, une vingtaine de soignants ont été mobilisés pour ces transferts.

