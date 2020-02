Covid-19 : les traitements de médecine traditionnelle plébiscités en Chine

C'est une potion que la Chine espère magique. La fabrication est artisanale et la recette secrète. Après des heures d'infusion, elle est distribuée à tous les habitants d'un village. Venus de toute la Chine, les spécialistes de médecine traditionnelle chinoise arrivent à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Tous les médias locaux vantent désormais les mérites de cet art millénaire pour lutter contre le Covid-19. Le remède en vogue est une infusion composée de gingembre, d'amandes et de peaux d'orange, qui a pour but d'évacuer les toxines des poumons.

"Les autorités ont trouvé un autre moyen pour lutter contre la propagation"

Partout sur les réseaux sociaux, les Chinois réhabilitent ces antidotes aux goûts amers. "Les médecins n'ont pas encore découvert de vaccin contre le coronavirus, mais les autorités ont trouvé un autre moyen pour lutter contre la propagation. Depuis hier, elles demandent aux personnes guéries de faire des dons de sang pour en extraire le plasma rempli d'anticorps, il peut aider à guérir les personnes malades", indique la journaliste Justine Jankowski.