Covid-19 : les thermomètres sont de plus en plus prisés

Les thermomètres sont de plus en plus prisés. À l’entrée de certaines entreprises, la prise de température est devenue une condition sine qua non pour pouvoir circuler. Même dans les pharmacies, ce produit se fait rare. Vérifier si la personne a de la fièvre est l’un des premiers conseils en cas de suspicion de Covid-19. Mais encore faut-il trouver des thermomètres, car ce produit est devenu un sujet brûlant, aussi bien du côté de l’approvisionnement que celui des tarifs.

Les commandes affluent

Dans une usine qui assemble des thermomètres, les commandes affluent depuis quelques semaines. Néanmoins, son PDG, Gérard Lux, qui importe les composants de Chine, reste confiant sur ses stocks. "On a actuellement des clients dans tous les domaines : des privés, des pharmacies, des Ehpad, des écoles, des mairies…", énumère-t-il. Plusieurs grandes entreprises y ont déjà passé commande.