Covid-19 : les secours arrivent dans les Antilles

Ils ont atterri à l’aéroport de Pointe-à-Pitre, mercredi 11 août au matin. Des soignants et des pompiers venus aider dans les hôpitaux guadeloupéens. Arrivés de toute la France, ils avaient embarqué en urgence mardi 10 août à l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne). "J’ai un engagement d’infirmière et de sapeur-pompier. Cela me touche particulièrement et je suis toujours volontaire pour les missions et pour aider les autres", confie une femme.

Durcissement du confinement

Sur l’île, la situation est hors de contrôle, le taux d’incidence est de 1 700 cas positifs pour 100 000 habitants, soit le plus fort de tout le pays. Si bien que le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, a choisi de durcir les restrictions déjà en place. "Ce confinement malheureusement, nous allons devoir le durcir parce qu’il faut freiner plus vite l’épidémie", confie-t-il. Au total, 274 soignants et 60 pompiers se sont portés volontaires pour les Antilles.